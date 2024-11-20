⚡️ Итоги дня: мошенники на распродажах украли 30 млн рублей, стоимость говядины выросла на 22%, а на маткапитал предложили купить лошадь вместо авто

Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды чайлдфри со штрафами в 5 млн рублей.

Банк России установил на 20 ноября курсы доллара выше 100, а евро — больше 105 рублей.

Правительство будет выделять каждый год по 2,6 млрд рублей на развитие киноиндустрии.

В России появится новый премиальный бренд водки — «Золотая Россия». Бренд «призван подчеркнуть национальную гордость и патриотизм», рассказал представитель производителя ГК «Руст».

С начала года стоимость говядины выросла на 22%, до рекордных 700 рублей за килограмм.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разрешить использовать средства материнского капитала на покупку лошади вместо автомобиля. Он добавил, что она точно будет «произведена» в России и такой же транспорт.

Число трасс с музыкальной разметкой станет больше. Осенью на участке трассы М-11 «Нева» появилась музыкальная разметка: если проехать по участку дороги с разрешенной скоростью, то автомобилисты смогут услышать фрагмент композиции «Калинка-малинка». Предполагается, что музыкальная разметка не даст водителям заснуть за рулем.

Россияне смогут покупать железнодорожные билеты за полгода до поездки. Сейчас это можно сделать максимум за четыре месяца. В рамках пилотного проекта будет увеличен период старта продаж до 180 дней.

Мошенники в «Черную пятницу» украли 30 млн рублей. Они действовали с помощью фейковых лотерей и розыгрышей.

В Microsoft Teams добавят автоматический перевод речи с помощью ИИ. Функция Interpreter будет не только переводить сказанное в реальном времени, но и имитировать голос говорящего.