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⚡️ Итоги дня: мошенники на распродажах украли 30 млн рублей, стоимость говядины выросла на 22%, а на маткапитал предложили купить лошадь вместо авто

Подготовили обзор главных событий дня — 20 ноября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды чайлдфри со штрафами в 5 млн рублей.

  • Банк России установил на 20 ноября курсы доллара выше 100, а евро — больше 105 рублей.

  • Правительство будет выделять каждый год по 2,6 млрд рублей на развитие киноиндустрии.

  • В России появится новый премиальный бренд водки — «Золотая Россия». Бренд «призван подчеркнуть национальную гордость и патриотизм», рассказал представитель производителя ГК «Руст».

  • С начала года стоимость говядины выросла на 22%, до рекордных 700 рублей за килограмм.

  • Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разрешить использовать средства материнского капитала на покупку лошади вместо автомобиля. Он добавил, что она точно будет «произведена» в России и такой же транспорт.

  • Число трасс с музыкальной разметкой станет больше. Осенью на участке трассы М-11 «Нева» появилась музыкальная разметка: если проехать по участку дороги с разрешенной скоростью, то автомобилисты смогут услышать фрагмент композиции «Калинка-малинка». Предполагается, что музыкальная разметка не даст водителям заснуть за рулем.

  • Россияне смогут покупать железнодорожные билеты за полгода до поездки. Сейчас это можно сделать максимум за четыре месяца. В рамках пилотного проекта будет увеличен период старта продаж до 180 дней.

  • Мошенники в «Черную пятницу» украли 30 млн рублей. Они действовали с помощью фейковых лотерей и розыгрышей.

  • В Microsoft Teams добавят автоматический перевод речи с помощью ИИ. Функция Interpreter будет не только переводить сказанное в реальном времени, но и имитировать голос говорящего.

  • Бренд Jaguar представил новый логотип без изображения ягуара. В 2025 году компания будет продавать только люксовые электромобили.

  • Nike запустила первые кроссовки, которые напечатали на 3D-принтере.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разрешить использовать средства материнского капитала на покупку лошади вместо автомобиля.

    Господи, ещё один... У них там что? осеннее обострение началось?

    А ещё мне всегда говорили "Если бы мы с ума сошли, то не все сразу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют".

    А тут.... Вся ГосДура... прямиком в дурку...

    Милонов, позвольте, а почему только лошадь? почему нельзя ослика, козлика, верблюда? Прочих животных? Иван, помнится, на волке ездил, на северах на собаках предпочитают кататься... Их почему нельзя?

    Он добавил, что она точно будет «произведена» в России

    А чё? "иномарок" у лошадей не бывает? вообще? Мушкетёры, значится на иномарках ездили из России?

    и такой же транспорт.

    Транспорт транспорту - рознь. Что значит "такой же"?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Число трасс с музыкальной разметкой станет больше. Осенью на участке трассы М-11 «Нева» появилась музыкальная разметка: если проехать по участку дороги с разрешенной скоростью, то автомобилисты смогут услышать фрагмент композиции «Калинка-малинка». Предполагается, что музыкальная разметка не даст водителям заснуть за рулем.

    Предлагаю на трассе М-2 "Крым" сделать разметку с песней...

    Du, Du hast, Du hast mich...

    и не фрагментом, а полностью! Уверяю - за рулём точно никто не уснёт! )))))))))