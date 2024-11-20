⚡️ Итоги дня: мошенники на распродажах украли 30 млн рублей, стоимость говядины выросла на 22%, а на маткапитал предложили купить лошадь вместо авто

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии2
Господи, ещё один... У них там что? осеннее обострение началось?
А ещё мне всегда говорили "Если бы мы с ума сошли, то не все сразу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют".
А тут.... Вся ГосДура... прямиком в дурку...
Милонов, позвольте, а почему только лошадь? почему нельзя ослика, козлика, верблюда? Прочих животных? Иван, помнится, на волке ездил, на северах на собаках предпочитают кататься... Их почему нельзя?
А чё? "иномарок" у лошадей не бывает? вообще? Мушкетёры, значится на иномарках ездили из России?
Транспорт транспорту - рознь. Что значит "такой же"?
Предлагаю на трассе М-2 "Крым" сделать разметку с песней...
Du, Du hast, Du hast mich...
и не фрагментом, а полностью! Уверяю - за рулём точно никто не уснёт! )))))))))