Союз пенсионеров: 40% от средней зарплаты – справедливый размер пенсии

Депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин считает достаточным такой размер пенсии, чтобы покрывать не только базовые потребности, но и путешествовать.

Никитин также предложил установить минимальную пенсию в РФ на уровне 35 тысяч рублей.

«Если вы думаете, что 40% от средней зарплаты — это много, то приведу несколько примеров. При этих условиях жители Москвы могут рассчитывать на сумму порядка 62,5 тыс. рублей, Мурманска — 33 тыс. рублей, а Краснодарского края — 30 тыс. рублей. Справедливый размер пенсии — это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом», — заявил народный избранник в интервью «Газете.Ru».

В 2024 году средний размер пенсии в России составляет 23 405 рублей, с января 2025 года она будет проиндексирована на 7,3%.