🔥 Последний шанс купить подписку Клерк.Премиум на полгода! Мы ликвидируем тариф

Подписки Клерк.Премиум на полгода больше не будет, поэтому мы распродаем последние места со скидкой почти 50%! Подключите подписку с безлимитными консультациями прямо сейчас — получите доступ ко всем вебинарам, разборам законов, тренингам с экспертами, онлайн-курсам «Клерка» на полгода. Поторопитесь — акция действует только сегодня, 20 ноября.

Подписка Клерк.Премиум — это палочка-выручалочка каждого бухгалтера. Она облегчит вашу ежедневную рутину, поможет оставаться в курсе последних событий — мы расскажем о принятых поправках, перескажем главное из писем ФНС, разберем нововведения, дадим свежие шаблоны и научим по ним работать.

Только сегодня, 20 ноября, вы можете оформить тариф на полгода за 9 900 рублей. Завтра такой возможности уже не будет! Акция действует только для новых клиентов.

Клерк.Премиум — прекрасный трамплин для старта в профессии бухгалтера и карьерного роста. Она поможет вам автоматизировать рутинные дела, снять их с себя и освободить время для более интересных и сложных задач.

У вас появится возможность доказать работодателю свой профессионализм и получить повышение.

Клерк.Премиум — это кладовая удобных конспектов и инструкций, написанных простым языком. Забыли какой проводкой отразить операцию, запутались в новом ФСБУ, потерялись в графике сдачи отчетности и не знаете, как заполнить новую декларацию по УСН — все ответы вы найдете в подписке.

Что входит в подписку на полгода

В подписку входят все вебинары, в том числе прошедшие в записи, ежедневные разборы законов, мини-курсы, справочно-правовая система и доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка».

Кроме этого, вы всегда сможете обратиться за помощью к нашим специалистам. У вас будет пакет с безлимитными консультациями, а также доступ к более 200 тыс. решенных вопросов.

Сегодня у вас есть шанс купить подписку Клерк.Премиум на полгода за 9 900 рублей вместо 19 490 рублей. Завтра такого тарифа уже не будет. Успейте оформить подписку выгодно!

С подпиской на полгода вы получите:

Безлимитные консультации; Вебинары и прямые эфиры с экспертами; Онлайн-курсы по всем темам; Журнал «Разборы законов»; Доступ к справочно-правовой системе; Отключение рекламы.

Купить подписку

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране!