700 млрд рублей на индексацию страховых пенсий запланировано в бюджете 2025 года

Всего на трехлетку 2025-2027 годов на выплату страховых пенсий россиянам заложено почти 11 трлн рублей, из них 700 млрд власти направят на повышение выплат.

Если инфляция будет выше запланированного уровня, правительство имеет право провести дополнительную индексацию.

Об этом заявили ТАСС в Минфине.

С 1 января 2025 года пенсии работающим и неработающим пенсионерам повысят на 7,3% — на уровне с ожидаемой инфляцией. Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит около 24 тысяч рублей.

Средняя пенсия по старости в 2025 году вырастет на 7,5% и составит 24,1 тыс. рублей.

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.