700 млрд рублей на индексацию страховых пенсий запланировано в бюджете 2025 года

Если инфляция будет выше запланированного уровня, правительство имеет право провести дополнительную индексацию.
Об этом заявили ТАСС в Минфине.
С 1 января 2025 года пенсии работающим и неработающим пенсионерам повысят на 7,3% — на уровне с ожидаемой инфляцией. Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит около 24 тысяч рублей.
Средняя пенсия по старости в 2025 году вырастет на 7,5% и составит 24,1 тыс. рублей.
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.
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