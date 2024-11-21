32 региона введут АУСН с начала 2025 года

Сейчас АУСН действует в 4 регионах: Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан. Но с 2025 года у регионов появилось право вводить на территории субъекта РФ этот режим.

С 01.01.2025 планируют ввести АУСН 32 региона.

Об этом в интервью РБК рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

Еще два региона введут этот спецрежим с 1 февраля.

15 регионов сообщили, что в 2025 году не планируют вводить АУСН, а 35 думают.

Напомним, также с 1 января 2025 года будут такие поправки по АУСН: