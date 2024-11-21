32 региона введут АУСН с начала 2025 года

С 01.01.2025 планируют ввести АУСН 32 региона.
Об этом в интервью РБК рассказал глава ФНС Даниил Егоров.
Еще два региона введут этот спецрежим с 1 февраля.
15 регионов сообщили, что в 2025 году не планируют вводить АУСН, а 35 думают.
Напомним, также с 1 января 2025 года будут такие поправки по АУСН:
режим станет доступен продавцам на маркетплейсах;
с УСН или НПД можно перейти на АУСН с 1-го числа любого месяца года (сейчас только с 1 января);
плательщики на АУСН получат право учитывать расходы в натуральной форме.
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