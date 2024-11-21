⚡️ Итоги дня: на складах «Пятерочки» работают роботы-погрузчики, «Библио-Глобус» могут продать из-за убытков, а приклеенный к стене банан продали за 6 млн долларов

Впервые с весны 2022 года Россия стала главным поставщиком газа в ЕС. Европейские компании в сентябре закупили российское голубое топливо на 1,4 млрд евро.

Приклеенный к стене банан продали на аукционе за $6,2 млн. Это произведение «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана.

Компания Х5 начала использовать мобильных роботов-погрузчиков в распределительном центре «Пятерочки» в Подмосковье.

Российские ученые создали полезный хлеб для нормализации уровня холестерина. Пшеничный хлеб готовится на жидкой льняной закваске.

Управление Роспотребнадзора по Калининграду подало в суд на местный кинотеатр «Люмен» за то, что он запретил посетителям проносить в кинозалы свои еду и напитки.

Бывший завод Bridgestone в Ульяновске возобновил производство шин. Сначала будут выпускать летнюю резину по брендом Cordiant, а в первом полугодии 2025 года начнут производить зимние шины.

Одного из богатейших людей мира Гаутама Адани обвинили в мошенничестве: он незаконно заплатил индийскому правительству более 250 млн долларов, чтобы обеспечить крупные контракты в сфере солнечной энергетики.

Акционеры «Библио-Глобуса» планируют продать компанию из-за убытков. Потенциальным покупателем может стать сеть «Читай-город», предполагаемая сумма сделки — 170-290 млн рублей.

Российский экологический оператор предупредил об опасности телевизоров с люминесцентной подсветкой. Лампа с холодным катодом представляет экологическую угрозу, в ней содержатся токсичные вещества.

В России по техпричинам приостановили полеты половины самолетов Airbus A320/A321 neo. В них установлены прогрессивные двигатели, ремонт которых невозможен из-за сложностей, связанных с санкциями и общим дефицитом на мировом рынке.