⚡️ Итоги дня: на складах «Пятерочки» работают роботы-погрузчики, «Библио-Глобус» могут продать из-за убытков, а приклеенный к стене банан продали за 6 млн долларов

Впервые с весны 2022 года Россия стала главным поставщиком газа в ЕС. Европейские компании в сентябре закупили российское голубое топливо на 1,4 млрд евро.
Приклеенный к стене банан продали на аукционе за $6,2 млн. Это произведение «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана.
Компания Х5 начала использовать мобильных роботов-погрузчиков в распределительном центре «Пятерочки» в Подмосковье.
Российские ученые создали полезный хлеб для нормализации уровня холестерина. Пшеничный хлеб готовится на жидкой льняной закваске.
Управление Роспотребнадзора по Калининграду подало в суд на местный кинотеатр «Люмен» за то, что он запретил посетителям проносить в кинозалы свои еду и напитки.
Бывший завод Bridgestone в Ульяновске возобновил производство шин. Сначала будут выпускать летнюю резину по брендом Cordiant, а в первом полугодии 2025 года начнут производить зимние шины.
Одного из богатейших людей мира Гаутама Адани обвинили в мошенничестве: он незаконно заплатил индийскому правительству более 250 млн долларов, чтобы обеспечить крупные контракты в сфере солнечной энергетики.
Акционеры «Библио-Глобуса» планируют продать компанию из-за убытков. Потенциальным покупателем может стать сеть «Читай-город», предполагаемая сумма сделки — 170-290 млн рублей.
Российский экологический оператор предупредил об опасности телевизоров с люминесцентной подсветкой. Лампа с холодным катодом представляет экологическую угрозу, в ней содержатся токсичные вещества.
В России по техпричинам приостановили полеты половины самолетов Airbus A320/A321 neo. В них установлены прогрессивные двигатели, ремонт которых невозможен из-за сложностей, связанных с санкциями и общим дефицитом на мировом рынке.
Вышла первая бета Android 16, релиз будет во втором квартале 2025 года. В системе появятся: обновленный выбор фото, расширенная поддержка записи медицинских данных, улучшенная защита конфиденциальности, новый API для определения версии ОС.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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