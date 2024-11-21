⚡️ Новый выгодный формат на «Клерке»! Коллекции курсов для бухгалтера

Не переплачивайте, покупая курсы отдельно, а выбирайте готовые подборки курсов. Эксперты составили коллекции, опираясь на свой многолетний опыт, учитывая, какие навыки потребуются бухгалтеру на разных участках. Изучайте ОСНО, УСН, бухгалтерский и кадровый учет, финансовые модели и расчет зарплаты, получайте скиллы для работы на аутсорсе.

Чтобы освоить профессию с нуля, повысить квалификацию, по-настоящему глубоко погрузиться в тему и стать в ней специалистом одного курса может не хватить. Здесь нужно комплексное обучение, которое вы можете получить с коллекцией курсов.

Учиться с коллекциями — выгоднее! Купить коллекцию с двумя курсами дешевле, чем приобрести их по отдельности. Кроме этого, коллекции составляет лично руководитель Центра обучения «Клерка», который подбирает только те материалы, которые получили максимальное количество положительных отзывов от слушателей.

Только 21 и 22 ноября у вас есть уникальная возможность купить любую коллекцию за 6 000 рублей.

Вы научитесь вести учет в 1С, оформлять первичку, рассчитывать налоги, составлять отчетность и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году. Сможете открыть свой магазин, выбрать для него подходящую площадку и форму налогообложения, организовать поставки и продвижение. Если вы планируете помогать селлерам, то после обучения сможете предлагать больше услуг, а значит, больше зарабатывать.

В коллекцию входят 2 онлайн-курса:

Отдельная стоимость курсов из коллекции 36 250 рублей, а коллекцию можно купить всего за 6 000 рублей!

Изменения налоговой системы в 2025 году касаются всех налогоплательщиков. Узнайте, что перестроить в работе сейчас, чтобы быть готовым к изменениям. Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Обе программы ориентированы на практику, поэтому вас ждут занятия на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов по новым формам 2025 года.

В коллекцию входят 2 онлайн-курса:

Отдельная стоимость курсов из коллекции 28 900 рублей, а коллекцию можно купить всего за 6 000 рублей!

Коллекция для тех, кто хочет научиться бухгалтерии на УСН с нуля или прокачать имеющиеся навыки в связи с изменениями 2025 года. Вы узнаете, как выбрать ставку НДС при УСН и определить налоговую базу, разберетесь в том, кому положены льготы по НДС и как их получить. После онлайн-курсов сможете применять знания на любом участке по УСН: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги с учетом всех нововведений налоговой реформы-2025.

В коллекцию входят 2 онлайн-курса:

Отдельная стоимость курсов из коллекции 31 950 рублей, а коллекцию можно купить всего за 6 000 рублей!

Докажите работодателю, что вы умеете работать не только с бухгалтерией, но и со сложными финансовыми и управленческими задачами, так что заслуживаете карьерного роста и повышения зарплаты.

На курсах вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, узнаете, как определить точки увеличения прибыли, правильно оценить финансовое состояние организации и структуру капитала.

В коллекцию входят 2 онлайн-курса:

Отдельная стоимость курсов из коллекции 31 690 рублей, а коллекцию можно купить всего за 6 000 рублей!

Кадровый учет есть в любых компаниях — всем работодателям нужны кадровики и специалисты по воинскому учету.

Вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы. На практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

В коллекцию входят 2 онлайн-курса:

Отдельная стоимость курсов из коллекции 34 990 рублей, а коллекцию можно купить всего за 6 000 рублей!

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