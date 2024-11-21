Индекс потребительских цен идет на новый антирекорд

За неделю с 12 по 18 ноября ИПЦ прибавил 0,37% – это самый высокий уровень за 12 лет.

ИПЦ за неделю с 12 по 18 ноября вырос на 0,37%, неделей ранее – на 0,30%, с 29 октября по 4 ноября – на 0,19%.

В 36-ю неделю года средний рост цен в предыдущие 12 лет составлял 0,14%, максимальный уровень был зафиксирован в 2014 году – 0,25%, в годы с целевой инфляцией (2016-2020) показатель в среднем увеличивался на 0,12%.

Статистика Росстата означает, что по итогам ноября ИПЦ составит 9% (выше прогноза ЦБ в 8-8,5%). Текущие темпы роста цен по году могут привести к уровню инфляции за год 13-14%.