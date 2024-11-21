«БКС Банк» рекомендовал клиентам приостановить переводы в валюте

«Операции по картам Банка БКС на территории России доступны без ограничений, вы можете совершать покупки, переводы, снимать наличные и пополнять счет, как обычно», - сообщили «БКС Мир Инвестиций». В компании отметили, что банк продолжит работать в «штатном режиме».

Но при этом рекомендуют в ближайшие сутки обновить мобильное приложение до последней версии и не удалять его со смартфонов.

Также банк посоветовал «из-за риска блокировки средств на корсчетах банков-корреспондентов» не проводить переводы в валюте и предупредил, что они могут обрабатываться с задержкой.