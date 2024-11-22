Роскомнадзор запретил распространять научную информацию о VPN

Теперь распространение научной и статистической информации о VPN-сервисах будет под запретом.

На официальном портале правовой информации появился приказ Роскомнадзора о запрете распространять научную и статистическую информацию о VPN-сервисах.

В прежней версии проекта от 1 марта 2024 года научно-техническая и статистическая информация о VPN не попадала под запрет. Тогда РКН заявлял, что VPN-сервисы не предназначены для обхода блокировок и должны использоваться для защиты конфиденциальной информации» и предотвращения утечек.

По данным на конец октября 2024 года заблокировали почти 200 VPN-сервисов, нарушители предоставляли возможность обходить блокировки.