Депутаты одобрили штрафы в КоАП за повторную утечку персональных данных

Сегодня 26 ноября Госдума окончательно приняла закон с поправками в КоАП о штрафах для компаний за повторную утечку персональных данных в размере от 1% до 3% от оборота за год.

Размер оборотных штрафов за повторное нарушение установлен поправкой к разработанному депутатами и сенаторами законопроекту о наказании за утечку персональных данных – документ принят и направлен в Совет Федерации.

За утечку;

до 10 тыс. субъектов персональных данных — штраф составит до 400 тыс. руб. для должностных лиц;

до 100 тыс. субъектов — до 500 тыс. руб.;

более 100 тыс. субъектов — до 600 тыс. руб.

Первоначально для должностных лиц депутаты планировали сделать штраф от 800 тыс. до 1,2 млн руб.

Эти штрафы вступят в силу через 180 дней после официальной публикации закона.