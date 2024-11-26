Депутаты одобрили штрафы в КоАП за повторную утечку персональных данных

Размер оборотных штрафов за повторное нарушение установлен поправкой к разработанному депутатами и сенаторами законопроекту о наказании за утечку персональных данных – документ принят и направлен в Совет Федерации.
За утечку;
до 10 тыс. субъектов персональных данных — штраф составит до 400 тыс. руб. для должностных лиц;
до 100 тыс. субъектов — до 500 тыс. руб.;
более 100 тыс. субъектов — до 600 тыс. руб.
Первоначально для должностных лиц депутаты планировали сделать штраф от 800 тыс. до 1,2 млн руб.
Эти штрафы вступят в силу через 180 дней после официальной публикации закона.
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