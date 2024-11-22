«Клерк» подарит подписку на Премиум победителям Всероссийской юридической онлайн викторины

У наших читателей появилась возможность проверить свои знания в области права. Участвуйте в викторине и получайте призы!

8 декабря 2024 года в России пройдет онлайн тестирование для всех желающих. К участию во «Всероссийской юридической онлайн викторине» приглашаются юристы, адвокаты, студенты юридических вузов и все, кому интересно проверить свою правовую грамотность.

Всероссийскую юридическую викторину с 2019 года ежегодно организует Ассоциация юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству. «Клерк» — информационный партнер мероприятия. Мы подготовили для 10-ти победителей подарок — подписку на Клерк.Премиум на месяц.

Также вас ждут и другие призы: планшет, смартфоны, часы и другие полезные гаджеты.

Каждый вопрос в викторине готовил приглашенный эксперт, опираясь на законы и сложившуюся судебную практику. В экспертном составе преподаватели ведущих вузов, депутаты Государственной Думы, представители других госорганов, лидеры профессионального юридического сообщества. От «Клерка» вопрос в викторине задал эксперт — Александр Заворин.

Особенность формата в том, что викторина проходит в режиме реального времени, без повтора. Подключиться к участию можно только в строго отведенное время, через 40 минут доступ к тесту закрывается.

Такой подход исключает возможность пройти викторину несколько раз и найти заранее ответы. Ответить правильно можно только опираясь на свои знания и реальный опыт, что дает выявить тех, кто действительно грамотен в праве, отмечают организаторы.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Уверены в своих знаниях? Фиксируйте себе в календаре дату: 8 декабря 2024 года в 12:00, чтобы проверить себя.