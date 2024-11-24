Покупать франшизы на товарные знаки бизнес стал на 19% чаще

С начала 2024 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала более 6 тысяч распоряжений правом по договорам коммерческой концессии (франшизы) в отношении товарных знаков. Количество сделок франчайзинга, таким образом, увеличилось на 19%.

Их инициаторами стали российские предприниматели, которые решили тиражировать эффективные бизнес-проекты – «арендовать» успешные бренды.

С января по сентябрь 2024 представители российского бизнеса зарегистрировали в Роспатенте 6 276 распоряжений правом по договорам франшизы в отношении товарных знаков, отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов. По его словам, это на 19% превышает аналогичный показатель прошлого года. Тогда было 5 258 таких регистраций.

«Франшиза – это эффективная модель развития успешного бизнеса и стандартов качества. Бизнес готов легально использовать известный товарный знак, зная, что рынок ему доверяет. Потребители охотнее покупают товары или пользуются услугами бренда с высокой репутацией, не сомневаясь в их качестве», – пояснил Зубов.

По его словам, активность отечественного бизнеса на рынке франчайзинга за пять лет выросла в полтора раза. В 2019 году российские предприниматели зарегистрировали в Роспатенте более 4,5 тысяч распоряжений правом в отношении товарных знаков, а в 2023 году их количество составило около 7 тысяч.