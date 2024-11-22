Выписки из ЕГРН с января 2025 года станут дороже

За получение бумажных и электронных документов придется платить в два раза больше, чем сейчас. Электронные выписки из ФГИС ЕГРН подорожают более значительно.

Приказом Росреестра от 28.10.2024 № П/0335/24 установлены новые тарифы на получение выписок из Единого государственного реестра недвижимости и иной информации.

Для физических лиц бумажная выписка из ЕГРН будет стоить 1 740 руб. (сейчас – 870), для юридических лиц – 5 100 руб. вместо 2 550 руб.

Электронная выписка об объекте недвижимости также подорожает в два раза: для физических лиц – 700 руб. (сейчас – 350), для юрлиц – 1 400 руб. вместо 700 руб.

Стоимость получения информации через информационную систему ФГИС ЕГРН изменится более значительно.