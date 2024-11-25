⚡️ Неделя «черной пятницы» на «Клерке» стартовала. Скорее за покупками!

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Получите навыки работы в областях, где востребованы высококвалифицированные специалисты, закрепите их на практике под руководством наших преподавателей, а главное — учитесь сразу по правилам налоговой реформы-2025.

После обучения вы будете профессионалом, который обладает не только всеми необходимыми инструментами, но и самыми актуальными знаниями. У вас будет преимущество и более высокие шансы занять высокую должность с большой зарплатой.

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Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

На курсе вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 69%: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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На курсе профпереподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

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Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов.

Вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена со скидкой 82%: 7 900 рублей вместо 44 900 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена со скидкой 78%: 7 900 рублей вместо 35 200 рублей.

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