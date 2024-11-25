Регионы потратят на социальные контракты дополнительные 650 млн рублей

Кабмин направит больше 650 млн рублей, чтобы органы социальной защиты в 20 регионах России могли помочь малоимущим.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 21 ноября 2024 года № 3356-р, по которому 20 регионов получат больше 650 млн рублей для оказания помощи населению по социальному контракту.

Финансирование получат в Северной Осетии, Чечне, Чувашии, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской и других областях, а также в Республике Алтай, Бурятии в Забайкальском, Красноярском, Пермском и Приморском краях.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с высокой востребованностью такого инструмента поддержки в указанных регионах. С помощью выделенных средств будет дополнительно обеспечено не менее 2,5 тыс. социальных контрактов, в том числе планируемых к заключению», — сказано на сайте кабмина.

Органы социальной защиты могут заключить с малоимущими социальный контракт. С его помощью россияне смогут пройти переобучение, повысить квалификацию, найти новую работу, открыть свой бизнес, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей.

В 2024 году на социальный контракт из федерального бюджета выделят порядка 31,5 млрд рублей.