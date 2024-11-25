⚡️ Итоги дня: на видеоигры будут выдавать прокатные удостоверения, россияне потратят на новогодние подарки больше 17 тысяч, а балет «Щелкунчик» покажут в прямом эфире

Российский магазин «Стокманн» планирует создать маркетплейс. Компания уже продавала ограниченный ассортимент товаров сторонних производителей, включая мебель и косметику.

Минпромторг может ввести прокатные удостоверения для видеоигр. Идея рассматривается как инструмент ограничения доступа международных компаний на российский рынок. Чтобы получить удостоверение, разработчики должны адаптировать игру по будущую отечественную приставку.

Средняя скорость движения машин в Москве выросла на 5%. Вместо 45,2 км в час она составила 47,6 км.

Материнский капитал предложили индексировать каждый квартал. Депутат Сардана Авксентьева отметила, что идея о пересмотре размера выплат возникла из-за роста цен на жилье и образование.

Большой театр впервые будет транслировать балет «Щелкунчик» в прямом эфире. Это позволит познакомиться с постановкой жителям отдаленных городов и населенных пунктов страны, а также поклонникам русского балета во всем мире. Из-за ажиотажа билеты будут продавать только на официальном сайте, а не в кассах, часть можно будет приобрести в формате аукциона.

Суд обязал отменить регистрацию антибиотика «Биапенем» из-за ложных документов. Индийская фирма-правообладатель не давала разрешения на использование своего препарата.

Пользователи «СберБанк Онлайн» смогут видеть информацию о своих картах, открытых в других банках. Сбербанк и Т-Банк приступили к тестированию новой технологии, получившей название «Открытые API».

Бюджет россиян на новогодние подарки вырос до 17,2 тыс. рублей. В прошлом году он составлял 14,3 тыс. Дарить подарки родственникам на этот праздник планируют 8 из 10 россиян.