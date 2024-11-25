Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: на видеоигры будут выдавать прокатные удостоверения, россияне потратят на новогодние подарки больше 17 тысяч, а балет «Щелкунчик» покажут в прямом эфире

Подготовили обзор главных событий дня — 25 ноября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Российский магазин «Стокманн» планирует создать маркетплейс. Компания уже продавала ограниченный ассортимент товаров сторонних производителей, включая мебель и косметику.

  • Минпромторг может ввести прокатные удостоверения для видеоигр. Идея рассматривается как инструмент ограничения доступа международных компаний на российский рынок. Чтобы получить удостоверение, разработчики должны адаптировать игру по будущую отечественную приставку.

  • Средняя скорость движения машин в Москве выросла на 5%. Вместо 45,2 км в час она составила 47,6 км.

  • Материнский капитал предложили индексировать каждый квартал. Депутат Сардана Авксентьева отметила, что идея о пересмотре размера выплат возникла из-за роста цен на жилье и образование.

  • Большой театр впервые будет транслировать балет «Щелкунчик» в прямом эфире. Это позволит познакомиться с постановкой жителям отдаленных городов и населенных пунктов страны, а также поклонникам русского балета во всем мире. Из-за ажиотажа билеты будут продавать только на официальном сайте, а не в кассах, часть можно будет приобрести в формате аукциона.

  • Суд обязал отменить регистрацию антибиотика «Биапенем» из-за ложных документов. Индийская фирма-правообладатель не давала разрешения на использование своего препарата.

  • Пользователи «СберБанк Онлайн» смогут видеть информацию о своих картах, открытых в других банках. Сбербанк и Т-Банк приступили к тестированию новой технологии, получившей название «Открытые API».

  • Бюджет россиян на новогодние подарки вырос до 17,2 тыс. рублей. В прошлом году он составлял 14,3 тыс. Дарить подарки родственникам на этот праздник планируют 8 из 10 россиян.

  • Компания Casio представила новую модель термостойких часов часов для бани.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

2
  • Marina2022

    Что-то мне подсказывает, что многие ждут другой балет в прямом эфире.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Средняя скорость движения машин в Москве выросла на 5%. Вместо 45,2 км в час она составила 47,6 км.

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