В октябре средний размер автокредита в России составил 1,4 млн рублей

Это минимальное значение за последние шесть месяцев, к аналогичному периоду 2023 года размер кредита сократился на 8,7%.

В октябре 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,40 млн руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,0%. Это самое низкое значение данного показателя за последние 6 месяцев и одно из самых низких за год (ниже только в апреле 2024 — 1,39 млн руб.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в октябре 2024 сократился более существенно — на 8,7% (в октябре 2023 — 1,54 млн руб.).

Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах в октябре отмечен в Москве (1,96 млн. руб.), Московской области (1,69 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,68 млн. руб.), а также в Ленинградской (1,57 млн. руб.) и Новосибирской (1,57 млн. руб.) областях.

Среди регионов самое серьезное сокращение среднего чека автокредита продемонстрировали Оренбургская (-10,5%) и Самарская (-8,1%) области, Татарстан (-7,7%), а также Чувашия (-6,9%) и Крым (-5,9%).

Как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в 2024 году данный показатель держится на достаточно стабильном уровне 1,4 -1,5 млн рублей, что во многом обусловлено скидками, акциями и субсидированием ставок со стороны дистрибьютеров и автопроизводителей.