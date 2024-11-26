Регионам расширили список товаров для стабилизации цен

Постановлением от 23.11.2024 № 1612 утвержден более широкий список товаров, который позволит региональным властям заключать соглашения о стабилизации цен с производителями и торговыми сетями.
Теперь регионы могут заключать такие соглашения не только в отношении социально значимых, но и любых других важных для населения товаров.
Решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан.
Комментарии1
Это еще рывок или уже прорыв? Интересно выглядит процветание, неожиданно, я бы сказала.