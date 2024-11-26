В России появится карта для операций с криптовалютой

Чтобы уйти от санкционных ограничений, власти могут узаконить платежную карту для работы не только с банковскими операциями, но и с криптоактивами.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил создать платежную карту, по которой можно будет проводить операции с криптовалютой.

«Предложили выпустить платежную карту, которая позволяет пользоваться и обычными банковскими счетами, проводить переводы, накапливать средства, но и позволяет работать с криптовалютой. Она также привязана к распределенному реестру», — сказал Аксаков.

Новый инструмент позволит решить проблемы, связанные с санкционными ограничениями.

Недавно мы писали, что спрос на оборудование для майнинга криптовалют вырос в два-три раза.