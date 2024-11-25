Спрос на оборудование для майнинга вырос в два-три раза

На фоне роста биткоина на законодательных изменений в России растет спрос на вычислительную технику, которая позволяет добывать криптовалюту. Цена на нее уже выросли на 10-15%.

В ноябре 2024 года объемы продаж оборудования для майнинга выросли в 2-3 раза по сравнению с предыдущими месяцами. Причиной стали законы, которые разрешат добывать криптовалюту, а также рост стоимости биткоина.

Во втором квартале покупатели заказывали примерно по 30 устройств для майнинга в неделю, в сентябре количество выросло до 200, а в ноябре — до 600. Высокий спрос приводит к росту цен, которые подскочили на 10-15%. Об этом пишет «Коммерсант».

«Нынешний рост заказов отражает накопившийся спрос с начала года, когда инвесторы придерживали инвестиции в проекты до прояснения деталей нового законодательства», — сказал СЕО компании Tehnobit Александр Пересичан.

Также он добавил, майнинг имеет высокую рентабельность. К 20 ноября 2024 года курс биткоина превысил 98 тыс. долларов, тогда как в августе-сентябре он был в пределах 54-64 тыс. долларов. Однако добывать криптовалюту выгоднее на промышленном уровне, на фермах, где есть больше 10 машин нового поколения.

Недавно мы писали, что в некоторых регионах на майнинг установят ограничения.