Познакомьтесь с лучшими экспертами в бухгалтерии и бизнесе на Клерк.Конференции

«Клерк» пригласил топовых спикеров, которые расскажут о том, как работать в 2025 году, поделятся важными знаниями и советами, чтобы вы встретили Новый год без страха перед изменениями и налоговой реформой-2025.

VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» пройдет в Москве в течение двух дней — 5 и 6 декабря. Вы узнаете все про изменения налоговой системы в 2025 году, учет на маркетплейсах, ВЭД, госзакупки и ЭДО. Лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы!

5 декабря будут выступать:

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

Она расскажет, что изменить в учете для работы по новому налоговому законодательству.

Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.

Спикер затронет горячую тему — как бизнесу на УСН платить НДС.

Анна Нестерова — руководитель развития продуктов для массового рынка, компания «Платформа ОФД».

Проконсультирует, как контролировать ошибки по чекам, кассам и избежать проверок ФНС в 2025 году.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Коснется популярной темы для участников ВЭД, расскажет, как настроить логистику, оплачивать поставки, вести учет и считать налоги.

Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Даст инструкцию по составлению бухгалтерской отчетности за 2024 год и по ФСБУ 4/2023.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».

Объяснит, что изменилось в кадровом и воинском учете в 2024-2025 годах.

Михаил Мухин — президент и главный эксперт «Центра финансовых экспертиз». Возглавлял отдел документальных проверок Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу, аналогичное подразделение Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Москве, затем – Службу документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России.

Эксперт подготовит вас к требованиям и проверкам налоговых органов, оценит текущую ситуацию и расскажет, что будет интересовать ФНС в 2025 году.

Мест осталось совсем мало — только 20 билетов, успейте забронировать!

Ждем вас на Клерк.Конференции 5 и 6 декабря 2024 года!