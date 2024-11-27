Власти хотят создать единую статистическую базу

100% статистической информации от разных ведомств будет приходить в Росстат в автоматическом режиме. Новую систему запустят к 2030 году, в нее вложат больше 13 млрд рублей.

К 2030 году в России планируют объединить данные из многочисленных государственных ведомств в одну базу госстатистики. В ее создание вложат 13,3 млрд рублей.

Цифровая аналитическая платформа будет единой системой, где соберут все статистические показатели, которые будут распространять централизовано. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на предварительную версию федерального проекта «Государственная статистика».

Почти 8 млрд рублей пойдут на создание Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (ГИС ЦАП). На 4,2 млрд рублей закупят необходимые программы и оборудование для обмена информацией между Росстатом и другими ведомствами. Чуть больше 600 млн рублей направят на создание методологии расчета статистики на базе больших данных.

«ГИС ЦАП станет единой системой межведомственных данных, в которой ведется учет всех показателей и справочников, контроль нагрузки на респондентов, анализ востребованности информации и учет места хранения данных. В системе будет предусмотрен не только сбор всех показателей, но и централизованное распространение статинформации», — сказали в Росстате.

В итоге все статистические сведения будут поступать в Росстат в автоматическом режиме, что обеспечит создание оперативных и качественных данных при минимальной нагрузке на респондентов.