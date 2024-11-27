Кабмин: упрощенный бухучет позволяет сократить объем финотчетности на 80%

Субъекты малого предпринимательства (кроме общественно значимых) и подавляющее большинство некоммерческих организаций вправе вести упрощенный бухгалтерский учет.

Об этом напоминают Основные направления госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года. Они утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.

«По экспертным оценкам, упрощенный бухучет позволяет сократить объем финансовой отчетности на 80% по сравнению с полным бухгалтерским учетом», — сказано в документе.

ИП вправе ограничиться ведением только налогового учета.

Упрощенный бухучет предполагает отказ от сложных способов ведения бухгалтерского учета. Например:

применения стандартов бухучета строительного подряда, оценочных и налоговых обязательств, прекращаемой деятельности, способов капитализации ОС, аренды, НМА, применения дисконтирования, переоценки, обесценения при оценке активов;

раскрытия многих видов информации (например, о связанных сторонах, сегментах).

В рамках упрощенного бухучета применяют сокращенное количество синтетических счетов (упрощенный план счетов) и упрощенную систему регистров бухучета, составляют упрощенную финансовую отчетность.

Уточнено, что экономический субъект сам решает: вести ли упрощенный бухгалтерский учет вместо полного и какие упрощения применять.