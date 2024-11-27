Кабмин: упрощенный бухучет позволяет сократить объем финотчетности на 80%

Об этом напоминают Основные направления госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года. Они утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.
«По экспертным оценкам, упрощенный бухучет позволяет сократить объем финансовой отчетности на 80% по сравнению с полным бухгалтерским учетом», — сказано в документе.
ИП вправе ограничиться ведением только налогового учета.
Упрощенный бухучет предполагает отказ от сложных способов ведения бухгалтерского учета. Например:
применения стандартов бухучета строительного подряда, оценочных и налоговых обязательств, прекращаемой деятельности, способов капитализации ОС, аренды, НМА, применения дисконтирования, переоценки, обесценения при оценке активов;
раскрытия многих видов информации (например, о связанных сторонах, сегментах).
В рамках упрощенного бухучета применяют сокращенное количество синтетических счетов (упрощенный план счетов) и упрощенную систему регистров бухучета, составляют упрощенную финансовую отчетность.
Уточнено, что экономический субъект сам решает: вести ли упрощенный бухгалтерский учет вместо полного и какие упрощения применять.
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