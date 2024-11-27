Унитарное предприятие не начисляет амортизацию на ОС, полученное в хозведение

Доходы в виде имущества, которое безвозмездно получено унитарными предприятиями от собственника имущества этого предприятия не учитываются для налога на прибыль.
Таким образом, при получении унитарным предприятием основного средства в хозяйственное ведение при отсутствии расходов унитарного предприятия его первоначальная стоимость будет равна нулю.
Поэтому амортизация по такому полученному в хозведение имуществу не начисляется.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.08.2024 № 03-03-06/1/77159.
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