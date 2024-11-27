Унитарное предприятие не начисляет амортизацию на ОС, полученное в хозведение

Основное средство от собственника унитарного предприятия будет иметь нулевую стоимость. А амортизация от нуля – это ноль.

Доходы в виде имущества, которое безвозмездно получено унитарными предприятиями от собственника имущества этого предприятия не учитываются для налога на прибыль.

Таким образом, при получении унитарным предприятием основного средства в хозяйственное ведение при отсутствии расходов унитарного предприятия его первоначальная стоимость будет равна нулю.

Поэтому амортизация по такому полученному в хозведение имуществу не начисляется.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.08.2024 № 03-03-06/1/77159.