Состав отчетности в ГИРБО расширят

Правительство РФ нацелено на расширение функционала государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БФО) как способа реализации информационных потребностей ее пользователей.

С целью развития этого информационного ресурса и повышения его полезности для большого круга заинтересованных лиц кабмин считает необходимым расширить содержательное наполнение ГИРБО путем включения в него:

консолидированной финансовой отчетности организаций;

раскрываемой информации об устойчивости;

промежуточной финансовой отчетности организаций — когда законодательством РФ установлен порядок сдачи такой отчетности госорганам.

Об этом заявлено в Основных направлениях госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года, которые утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.

Также власти хотят расширить контроль качества включаемой в ГИРБО отчетности за счет введения контроля полноты ее представления, проверки права составлять упрощенную финотчетность, исполнения обязанности проводить аудит, полномочия выдавшего аудиторское заключение.

Хотят внедрить аналитический инструментарий, позволяющий анализировать отчетность в ГИРБО — проводить сравнительный анализ, настраивать параметры отображения информации, выполнять фильтрацию необходимых данных.