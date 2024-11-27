Состав отчетности в ГИРБО расширят

С целью развития этого информационного ресурса и повышения его полезности для большого круга заинтересованных лиц кабмин считает необходимым расширить содержательное наполнение ГИРБО путем включения в него:
консолидированной финансовой отчетности организаций;
раскрываемой информации об устойчивости;
промежуточной финансовой отчетности организаций — когда законодательством РФ установлен порядок сдачи такой отчетности госорганам.
Об этом заявлено в Основных направлениях госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года, которые утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.
Также власти хотят расширить контроль качества включаемой в ГИРБО отчетности за счет введения контроля полноты ее представления, проверки права составлять упрощенную финотчетность, исполнения обязанности проводить аудит, полномочия выдавшего аудиторское заключение.
Хотят внедрить аналитический инструментарий, позволяющий анализировать отчетность в ГИРБО — проводить сравнительный анализ, настраивать параметры отображения информации, выполнять фильтрацию необходимых данных.
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