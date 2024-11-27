Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Ростелеком снял наценку на связь в Крыму, у маркетплейса забрали товары на 1,6 млн без оплаты, а в Омске продают фиолетовый хлеб

Подготовили обзор главных событий дня — 27 ноября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Ростелеком отменил наценку на мобильную связь в Крыму. С 20 ноября 2024 года во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, СМС и гигабайты расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана.

  • Игру «Смута» и учебные приложения на ее основе скачали 1 млн раз. Сюжет игры основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

  • Средний срок автокредитов в октябре вырос до максимума с начала года. Он достиг 5,57 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 7,9%, или на 5 месяцев.

  • В Краснодаре запланировали строительство подземного трамвая. Протяженность линии составит 30 км, на маршруте будет 18 остановок. Проект завершат до 2044 года.

  • Госдума утвердила штрафы за ненадлежащее содержание домашних животных. За нарушение порядка содержания питомцев физические лица будут оштрафованы на сумму до 3 тыс. рублей, должностные лица — до 15 тыс., а юридические лица — до 30 тыс. Под несоблюдением требований к содержанию животных, в частности, подразумевается выгул собак без намордника и поводка на детских или спортивных площадках.

  • ВкусВилл запустит продажи растительного «мяса» под собственной маркой. Будет доступно три вида «мяса» — филе со вкусом курицы, говядины и тунца. Для имитации курицы и говядины будет использоваться смесь соевого и пшеничного белка, для тунца — гороховый белок.

  • В 2026 году Яндекс Лавка откроет второй завод по производству готовой еды в Подмосковье.

  • В Омске начали продавать фиолетовый хлеб. Он богат антоцианами, которые красят пшеницу в необычный цвет и наделяют ее свойствами ягод и фруктов. Продукт представлен в трех видах: булочки, батоны, нарезка. Цена — от 22 до 49 рублей.

  • Жительница Омска воспользовалась сбоем в системе оплаты интернет-площадки, что позволило ей заказать и забрать товары бесплатно. Сумма заказа составила 1,6 млн рублей. На покупателя завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

  • Глава Unilever Хайн Шумахер назвал основную причину ухода компании из России — он терял контроль над бизнесом из-за санкционных ограничений. Unilever не могла переводить денежные средства в Россию и из нее, анализировать свои результаты или влиять на управление своими брендами.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Илья Назаров
КИК

Финансовая отчетность КИК за 2023 финансовый год

📌 В связи с приближением нового отчетного периода по КИК собрали основные положения, связанные с финансовой отчетностью за 2023 финансовый год к Уведомлению о КИК за 2024 год, которые нужно будет представить в налоговый орган до 30 апреля 2025 года.

Начать дискуссию