⚡️ Итоги дня: Ростелеком снял наценку на связь в Крыму, у маркетплейса забрали товары на 1,6 млн без оплаты, а в Омске продают фиолетовый хлеб

Ростелеком отменил наценку на мобильную связь в Крыму. С 20 ноября 2024 года во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, СМС и гигабайты расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана.

Игру «Смута» и учебные приложения на ее основе скачали 1 млн раз. Сюжет игры основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Средний срок автокредитов в октябре вырос до максимума с начала года. Он достиг 5,57 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 7,9%, или на 5 месяцев.

В Краснодаре запланировали строительство подземного трамвая. Протяженность линии составит 30 км, на маршруте будет 18 остановок. Проект завершат до 2044 года.

Госдума утвердила штрафы за ненадлежащее содержание домашних животных. За нарушение порядка содержания питомцев физические лица будут оштрафованы на сумму до 3 тыс. рублей, должностные лица — до 15 тыс., а юридические лица — до 30 тыс. Под несоблюдением требований к содержанию животных, в частности, подразумевается выгул собак без намордника и поводка на детских или спортивных площадках.

ВкусВилл запустит продажи растительного «мяса» под собственной маркой. Будет доступно три вида «мяса» — филе со вкусом курицы, говядины и тунца. Для имитации курицы и говядины будет использоваться смесь соевого и пшеничного белка, для тунца — гороховый белок.

В 2026 году Яндекс Лавка откроет второй завод по производству готовой еды в Подмосковье.

В Омске начали продавать фиолетовый хлеб. Он богат антоцианами, которые красят пшеницу в необычный цвет и наделяют ее свойствами ягод и фруктов. Продукт представлен в трех видах: булочки, батоны, нарезка. Цена — от 22 до 49 рублей.

Жительница Омска воспользовалась сбоем в системе оплаты интернет-площадки, что позволило ей заказать и забрать товары бесплатно. Сумма заказа составила 1,6 млн рублей. На покупателя завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.