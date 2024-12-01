За год средний срок автокредитов вырос на 5 месяцев

Увеличение срока кредита при росте цен на автотранспорт делает его более доступным за счет снижения суммы ежемесячного платежа.

В январе 2024 года средний срок кредита на покупку автомобиля составлял 5,26 года, в октябре — 5,57 года.

К октябрю 2023 г. срок вырос на 7,9%, когда средний срок составлял 5,16 года.

Источник: НБКИ

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), наибольший средний срок автокредитов в регионах РФ отмечен в Ханты-Мансийском АО (5,84 лет), Тюменской области (5,80 лет), Пермском (5,77 лет) и Краснодарском (5,77 лет) краях, а также в Волгоградской области (5,76 лет).

Наименьший показатель среднего срока автокредитов продемонстрировали Москва (5,23 лет), Санкт-Петербург (5,32 лет), Крым (5,36 лет), Московская область (5,39 лет) и Татарстан (5,40 лет).

Больше всего показатель вырос за год в Крыму (+9,8%), Пермском крае (+9,6%) и Новосибирской области (+9,5%), а также в Краснодарском крае (+9,1%) и Ульяновской области (+9,0%). В Москве и Санкт-Петербурге средний срок автокредитов за год вырос на 7,3% и 6,4% соответственно.