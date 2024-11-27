Расширят административную ответственность за отчетность в ГИРБО

«Важную дисциплинирующую роль в этом должен играть механизм привлечения экономических субъектов к административной ответственности в случае ненадлежащего исполнения ими указанной обязанности (включая уклонение от проведения обязательного аудита финансовой отчетности), что предполагает внесение соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях», — считает Правительство РФ.
Об этом сказано в Основных направлениях госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года, которые утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.
Власти исходят из того, что функционирование ГИРБО в качестве механизма удовлетворения информационных потребностей широкого круга заинтересованных лиц основано на обеспечении:
полноты охвата экономических субъектов, представляющих финотчетность в этот ресурс;
своевременности ее сдачи и размещения;
качества отчетности.
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