Календарь вебинаров для бухгалтера в декабре 2024

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Анонс вебинаров декабря 2024
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№
Тема вебинара
Дата
Время (мск)
1
3 декабря
11:00
2
45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам (часть 2)
4 декабря
11:00
3
1С ERP: основной функционал, оперативный и регламентированный учет
10 декабря
15:00
4
Налоговые изменения 2024-2025: практический гайд для бизнеса
11 декабря
11:00
5
Составляем отчет о движении денежных средств: умные таблицы и дашборд
12 декабря
13:00
6
Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы по реформе
17 декабря
15:00
7
Бухгалтер на аутсорсе: выходим из найма. Договор, клиенты, продвижение услуг
19 декабря
15:00
8
Особенности учета в строительстве в условиях налоговой реформы – 2025. Частые вопросы бухгалтеров
24 декабря
15:00
9
26 декабря
11:00
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
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Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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