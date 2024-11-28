Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в декабре 2024

Собрали для вас анонсы вебинаров на декабрь 2024 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Анонс вебинаров декабря 2024

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Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Бухгалтер маркетплейса: основы учета и изменения 2025

3 декабря

11:00

2

45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам (часть 2)

4 декабря

11:00

3

1С ERP: основной функционал, оперативный и регламентированный учет

10 декабря

15:00

4

Налоговые изменения 2024-2025: практический гайд для бизнеса

11 декабря

11:00

5

Составляем отчет о движении денежных средств: умные таблицы и дашборд

12 декабря

13:00

6

Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы по реформе

17 декабря

15:00

7

Бухгалтер на аутсорсе: выходим из найма. Договор, клиенты, продвижение услуг

19 декабря

15:00

8

Особенности учета в строительстве в условиях налоговой реформы – 2025. Частые вопросы бухгалтеров

24 декабря

15:00

9

Все про уплату НДС на УСН в 2025 году

26 декабря

11:00

Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!

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Илья Назаров
КИК

Финансовая отчетность КИК за 2023 финансовый год

📌 В связи с приближением нового отчетного периода по КИК собрали основные положения, связанные с финансовой отчетностью за 2023 финансовый год к Уведомлению о КИК за 2024 год, которые нужно будет представить в налоговый орган до 30 апреля 2025 года.

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