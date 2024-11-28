Рост потребительских цен продолжается. Достигнут новый максимум

По данным Росстата, за неделю с 19 по 25 ноября 2024 индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 0,36%. Динамика ИПЦ и годовой инфляции – объективные факторы для повышения ключевой ставки в декабре.

Индекс потребительских цен за неделю с 19 по 25 ноября — 0,36%, за две предыдущие недели — 0,37% и 0,30% соответственно. Рост за ноябрь составил 1,15%, с начала года — 7,8%, за 12 месяцев — 8,6% год к году.

Исходя из среднесуточной динамики (в ноябре — 0,046%), годовая инфляция составит 12-13%.

Это максимальный темп роста цен с апреля 2022 года, следует из выкладок Росстата.

С учетом резкого ослабления рубля в последние дни на заседании ЦБ по ключевой ставке в декабре ожидаемым решением будет новый уровень 23%.