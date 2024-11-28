💣 Через 24 часа его не станет... Успейте купить подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев по секретному тарифу

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Только сегодня, 28 ноября, вы можете купить подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев по секретному тарифу, которого нет на сайте! Всего 16 900 рублей за все обучающие материалы, а также безлимитные консультации! Поверьте, это самое выгодное вложение и лучший подарок, который вы можете сделать себе на Новый год.

Подписка обеспечит вам постоянную информационную поддержку, доступ к актуальным материалам (онлайн-курсам, вебинарам, тренингам, разборам законов, самым свежим шаблонам и примерам заполнения новых форм и т. д.) на целых 9 месяцев.

С подпиской вы встретите новый 2025 год во всеоружии — сможете работать без стресса, ведь у вас под рукой будут все необходимые материалы для изучения изменений и возможность задавать любые вопросы нашим экспертам в течение 9 месяцев.

Вы можете описать рабочую ситуацию, с которой столкнулись, и уже через 3,5 часа получить рекомендацию, как выйти из трудного положения.

Кроме этого, подписка Клерк.Премиум — прекрасный трамплин для старта в профессии бухгалтера и карьерного роста. Она поможет вам автоматизировать рутинные дела, снять их с себя и освободить время для более интересных и сложных задач. У вас появится возможность доказать работодателю свой профессионализм и получить повышение.

Что входит в подписку

В подписку входят все вебинары, в том числе прошедшие в записи, ежедневные разборы законов, мини-курсы, справочно-правовая система и доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка».

Кроме этого, вы всегда сможете обратиться за помощью к нашим специалистам. У вас будет пакет с безлимитными консультациями, а также доступ к более 200 тыс. решенных вопросов.

Сегодня у вас есть шанс купить подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев за 16 900 рублей. Успейте оформить подписку выгодно!

С подпиской на полгода вы получите:

Безлимитные консультации. Вебинары и прямые эфиры с экспертами. Онлайн-курсы по всем темам. Журнал «Разборы законов». Доступ к справочно-правовой системе. Отключение рекламы.

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