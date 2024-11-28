Неожиданно: ИП контролируют 78% магазинов для дома и ремонта

Оценили рост оборотов, среднего чека и числа транзакций, а также географические особенности в отрасли.

Заявлено, что расчеты проводились по обезличенным данным о платежных транзакциях более 45 млн клиентов-физлиц и об оборотах бизнес-клиентов Т-Банка. Сравнивались показатели января-сентября 2023 и 2024 годов.

Основные выводы такие:

83% предпринимателей, торгующих товарами для дома и ремонта, это ИП. Им принадлежит 78% всех точек в этой категории, их доля по оборотам составляет 41% . 78% ИП, владеющих бизнесом в сфере товаров для дома и ремонта, имеют одну точку продаж.

40% предпринимателей в категории «Дом и ремонт» используют более одного способа оплаты. Причем обороты продавцов, которые используют в точках продаж два и более способа приема платежей, в 4 раза выше , чем у ретейлеров, которые принимают оплату только одним способом.

Россияне покупают товары для дома и ремонта так же, как и в прошлом году, а обороты предпринимателей продолжают расти. За первые 9 месяцев 2024 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число покупок в магазинах для дома и ремонта не изменилось.

Обороты предпринимателей выросли на 6%, а средний чек с 2 170 до 2 303 руб. (+6%).

Наиболее позитивная динамика в Красноярске, где число покупок товаров для дома и ремонта увеличилось на 5%. Сильнее всего обороты в этой категории выросли у предпринимателей из Нижнего Новгорода, Челябинска, Красноярска и Волгограда (по 8%). В Уфе отмечен самый большой рост среднего чека — на 16% (с 1 882 до 2 177 ₽).

Среди регионов в январе-сентябре 2024 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый большой рост по транзакциям в магазинах для дома и ремонта произошел в Забайкалье — на 22% — и в Амурской области — на 20%. Обороты больше всего выросли у предпринимателей из Республики Алтай (27%) и Магаданской области (27%).