ФСБУ 4/2023 действует с бухгалтерской отчетности за 2025 год. А для бухотчетности 2024 года еще действует ПБУ 4/99 «Бухотчетность организации».

В ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА, директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит» Анна Тетерлева раскрыла нюансы подготовки бухгалтерской отчетности за 2024 год и применения ФСБУ 4/2023.

Она уточнила, что формы бухгалтерского баланса, ОФР, отчета о целевом использовании средств, ОИК, ОДДС, пояснений компании определяют на основе образцов, приведенных в приложениях к ФСБУ 4/2023.

Помимо минимального обязательного перечня показателей, раскрываемых в бухбалансе, возможны случаи раскрытия и иных показателей. Но только в случае их существенности:

когда такие показатели предусмотрены другими ФСБУ и/или отраслевыми стандартами;

по собственному решению компании исходя из особенностей деятельности и/или с целью детализации показателей.

Например, это гудвил, нематериальные и материальные поисковые активы, капвложения в НМА и ОС, ППА, инвестиции в аренду, не предъявленная к оплате начисленная выручка. обязательства по аренде.

Тетерлева особо отметила, что краткосрочную часть внеоборотных финвложений показывают в балансе как оборотный актив.

По ее словам, есть 2 исключения из правил зачета прочих доходов и прочих расходов в отчете о финрезультатах. Это когда: