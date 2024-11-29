Новые тенденции развития торговли и предпочтения покупателей отразят в законах

Происходит трансформация рынка: онлайн-ретейл растет на 30-40% в год, при этом 84% россиян покупают товары на маркетплейсах, растет значимость ярмарок и объектов нестационарной торговли.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов провел парламентские слушания на тему «Комплексное развитие потребительского рынка. Органический рост всех торговых форматов». Сенатор отметил, что сейчас происходит трансформация российского потребительского рынка, проявляются новые предпочтения покупателей.

«Электронная торговля ежегодно растет на 30-40 процентов. В настоящее время 84 процентов россиян покупают товары на маркетплейсах», — сказал Абрамов.

При этом по деятельности маркетплейсов накопилось много вопросов, требующих разрешения. Деятельность агрегаторов необходимо законодательно регулировать.

Рост оборота розничной торговли в РФ за 9 месяцев 2024 вырос почти на 8% и превысил 40 трлн руб. При преобладании в структуре рынка доли супермаркетов (55%) гипермаркеты сохраняют долю 15% и растет количество мини-маркетов. Также фиксируется сохранение тренда экспансии торговых сетей, доля которых в обороте в 2023 г. превысила 40%. Также увеличивается значимость таких форматов как ярмарки и объекты нестационарной торговли.

Сенатор подчеркнул, что необходимо законодательно поддержать актуальные тенденции развития торговли как важнейшего сегмента потребительского рынка. По итогам слушаний будут подготовлены рекомендации профильным органам госвласти, нацеленные на дальнейшее активное развитие отрасли.