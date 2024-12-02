ФНС утвердила форму и порядок подачи заявления о трансформации ИИС

Для сохранения налоговых льгот по индивидуальным инвестиционным счетам первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2), открытым до конца 2023 года и трансформированным в ИИС-3, инвестор должен уведомить о трансформации налоговые органы.

Соответствующий приказ ФНС от 31.10.2024 № ЕД-7-11/983@ опубликован 29 ноября 2024 года.

Заявления принимаются в ФНС до 1 февраля 2025 года, их можно направить:

через личный кабинет налогоплательщика;

в бумажном виде лично или через представителя;

по почте заказным письмом.

Для сохранения налоговых льгот при трансформации ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3 инвесторам нужно подать заявление в ФНС. Но до последнего времени форма такого заявления отсутствовала, из-за чего инвесторы стали получать письма от ФНС с требованием вернуть вычеты по старым инвестиционным счетам.

Теперь форма такого заявления утверждена, его необходимо направить в ФНС в течение двух месяцев.