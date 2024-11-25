Инвесторы с трансформированными ИИС получают требования о возврате вычетов от ФНС

Из-за отсутствия регламента от налоговой розничные инвесторы, которые перевели ИИС-1 в ИИС-3 и открыли новые счета в 2024 году, становятся нарушителями закона.

ФНС рассылает письма инвесторам с требованием вернуть налоговые вычеты по старым индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), которые были трансформированы в текущем году в ИИС-3. Также налоговая требует подать уточненную 3-НДФЛ и предупреждает инвесторов, что может назначить выездную проверку и обратиться в суд, если налогоплательщик не вернет требуемую сумму.

ФНС аргументирует требования тем, что по ст. 219.1 Налогового кодекса инвестор имеет право на вычеты только при условии, что владеет одним ИИС, в противном случае льготы теряются.

В 2024 году у инвесторов по закону появилась возможность трансформировать свой ранее открытый ИИС-1 в новый ИИС-3. И первый, и второй вариант инвестиционных счетов предусматривают налоговые льготы: ИИС-1 дает право на инвествычет, по ИИС-2 инвестор получает освобождение от НДФЛ на прибыль за минусом дивидендов. В ИИС-3 предоставляется комбинация льгот, но увеличивается срок по владению счетом.

В соответствии с законом №58-ФЗ от 23 марта 2024 года для перевода ИИС-1 в ИИС-3 налогоплательщик должен подать заявление о трансформации в ФНС. Но ведомство не определило форму и порядок подачи документа. Получается, что с этого года инвестор имеет право открыть до трех инвестиционных счетов, но по НК льготы по старым ИИС предоставляется, если был только один счет. Отсюда и требования о возврате полученных вычетов.

В этой ситуации юристы рекомендуют розничным инвесторам со старыми ИИС соблюдать следующий порядок действий:

не спешить с открытием нового счета до момента, когда ФНС выпустит документ о порядке подачи заявления по трансформации ИИС первого типа в ИИС-3;

если инвестор уже трансформировал старый счет в ИИС-3 и открыл еще один ИИС, нужно уведомить об этом ФНС в свободной форме, а после появления регламента подачи заявления от ведомства сделать это повторно. В таком случае риски получения требования о возврате вычета будут снижены.

За 9 месяцев 2024 года в ИИС третьего типа было конвертировано более 21 тысячи счетов.

Недавно Минфин заявлял, что в 2024 году можно получить налоговые вычеты по старым инвестиционным счетам.