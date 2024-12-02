Экспертные разборы за неделю: коэффициенты по налогам-2025, фиксированные взносы ИП, ПОД/ФТ для бухбизнеса

Смотрите дайджест разборов, который подготовила редакция за неделю.

  1. Какие программы использует ФНС для выявления налоговых рисков по НДС, принцип их работы и меры безопасности для бизнеса

  2. Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2025 год

  3. Взносы ИП «за себя» в 2025 году: суммы, сроки. Мини-курс

  4. Как учесть излишки, выявленные в ходе инвентаризации. Мини-курс

  5. Когда ИП должен выплачивать выходное пособие при сокращении штата

  6. Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации. Конспект вебинара с видео и тестированием

  7. Как законно уволить сотрудника, который не справляется. Мини-курс

  8. Что делать бухгалтерским компаниям и аутсорсерам в сфере ПОД/ФТ: изменения с 30 декабря 2024 года

  9. Розничные продажи на ОСНО, нужен ли счет-фактура покупателю-физлицу. Мини-курс

  10. Создадут комиссии для борьбы с задержкой зарплат

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Оформить подписку на разборы можно за 299 рублей.

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