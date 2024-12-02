Экспертные разборы за неделю: коэффициенты по налогам-2025, фиксированные взносы ИП, ПОД/ФТ для бухбизнеса

Какие программы использует ФНС для выявления налоговых рисков по НДС, принцип их работы и меры безопасности для бизнеса
Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2025 год
Как учесть излишки, выявленные в ходе инвентаризации. Мини-курс
Когда ИП должен выплачивать выходное пособие при сокращении штата
Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации. Конспект вебинара с видео и тестированием
Как законно уволить сотрудника, который не справляется. Мини-курс
Что делать бухгалтерским компаниям и аутсорсерам в сфере ПОД/ФТ: изменения с 30 декабря 2024 года
Розничные продажи на ОСНО, нужен ли счет-фактура покупателю-физлицу. Мини-курс
Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Оформить подписку на разборы можно за 299 рублей.
Начать дискуссию