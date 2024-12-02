Производителям электронного оборудования установили пониженные страховые взносы

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение от 21.11.2024 № 3367-р, которым установлен список соответствующего оборудования.
На пониженный тариф могут рассчитывать компании, которые выпускают:
токарные металлорежущие станки с числовым программным управлением;
устройства для производства полупроводниковых слитков или пластин;
аппаратуру и оснастку для изготовления печатных форм, позволяющих наладить массовое производство микросхем.
Главное условие для предоставления льготы – доля доходов предприятий от реализации оборудования, необходимого для создания элементной базы, должна составлять не менее 70%.
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