Производителям электронного оборудования установили пониженные страховые взносы

Производители оборудования, необходимого для создания электронной компонентной базы, будут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6%.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение от 21.11.2024 № 3367-р, которым установлен список соответствующего оборудования.

На пониженный тариф могут рассчитывать компании, которые выпускают:

токарные металлорежущие станки с числовым программным управлением;

устройства для производства полупроводниковых слитков или пластин;

аппаратуру и оснастку для изготовления печатных форм, позволяющих наладить массовое производство микросхем.

Главное условие для предоставления льготы – доля доходов предприятий от реализации оборудования, необходимого для создания элементной базы, должна составлять не менее 70%.