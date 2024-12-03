Зачем покупать 1С:ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) позволяет централизовать и автоматизировать процессы управления ресурсами, обеспечивая компании полную картину ее операционной деятельности.

Один из ключевых аспектов таких систем — оперативный и регламентированный учет. Вот его основные функции:

Соблюдение стандартов — обеспечение соответствия нормативным требованиям и стандартам бухгалтерского учета.

Отчетность — подготовка и представление финансовой отчетности, налоговых деклараций и других обязательных документов.

Контроль — за правильностью и полнотой отражения всех хозяйственных операций в бухучете.

В ходе вебинара «1С ERP: основной функционал, оперативный и регламентированный учет» разберемся с потребностями компаний и как их можно решить с помощью 1С:ERP.

На вебинаре 10 декабря в 15:00 мск разберем:

Основной функционал 1С:ERP.

Нужна ли организации 1С:ERP.

Планирование и управленческий учет в 1С:ERP.

Регламентированный учет в 1С:ERP, особенности настройки ведения регламентированного учета.

Что может решить бухгалтер самостоятельно в программе и когда нужен Аналитик 1С.

Спикер вебинара — Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель курсов по 1С. Реализует проекты по автоматизации учета на базе 1C: Бухгалтерия и 1C:ERP. Опыт работы более 15 лет.

Ждем вас на вебинаре 10 декабря в 15:00 мск!