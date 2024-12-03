Рассказываем, как избежать наиболее частых ошибок по расчетам с сотрудниками, что учесть при приобретении основных средств и нематериальных активов.

Как не ошибиться в этих расходах, просчитать налоговые риски и не получить письма от ФНС о доначислениях? Узнаете на вебинаре «45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам» (2 часть). Он состоится уже завтра — 4 декабря в 11:00 мск!

На вебинаре расскажем:

О частых ошибках по расчетам с сотрудниками: премии, компенсации, подарки, командировки, представительские, подотчеты.

Что учесть при приобретении основных средств и нематериальных активов.

Об услугах тренеров, психологов и прочих специалистов для командообразования и поднятия рабочего духа сотрудников.

Спикер вебинара — Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор.

Ждем вас на вебинаре 4 декабря в 11:00 мск!