🔥 Продолжается VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»: день второй. Присоединяйтесь!

Лучшие эксперты-практики страны дадут ответы по всем горячим вопросам и расскажут, как будем работать в 2025 году. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции.
Сегодня — во второй день конференции, будут подняты следующие темы и вопросы:
Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.
Оптимизация налогообложения 2025: рассчитываем нагрузку.
Изменения в работе с маркетплейсами-2025. Налоговые риски работы на маркетплейсах.
АУСН-2025: лимиты, условия для маркетплейсов, ожидания.
Блокировка переводов и 115-ФЗ. Взаимодействие банков и ФНС.
Безопасность персональных данных: как избежать штрафов.
Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов.
Дробление/структурирование бизнеса: что делать бизнесу в свете объявленной амнистии.
Смотрите, кто из спикеров выступает сегодня, 6 декабря.
Подключайтесь к онлайн-трансляции! Начало в 10:00 мск. Получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров.
Разберитесь с самыми сложными вопросами и начните 2025 год без стресса! Всех ждем!
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