🔥 Продолжается VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»: день второй. Присоединяйтесь!

Вчера стартовала двухдневная VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего». На ней поднимаются горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025, глобальными изменениями налоговой системы и бухгалтерским аутсорсингом.

Лучшие эксперты-практики страны дадут ответы по всем горячим вопросам и расскажут, как будем работать в 2025 году. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции.

Сегодня — во второй день конференции, будут подняты следующие темы и вопросы:

Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Оптимизация налогообложения 2025: рассчитываем нагрузку.

Изменения в работе с маркетплейсами-2025. Налоговые риски работы на маркетплейсах.

АУСН-2025: лимиты, условия для маркетплейсов, ожидания.

Блокировка переводов и 115-ФЗ. Взаимодействие банков и ФНС.

Безопасность персональных данных: как избежать штрафов.

Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов.

Дробление/структурирование бизнеса: что делать бизнесу в свете объявленной амнистии.

Смотрите, кто из спикеров выступает сегодня, 6 декабря.

Подключайтесь к онлайн-трансляции! Начало в 10:00 мск. Получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров.

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Разберитесь с самыми сложными вопросами и начните 2025 год без стресса! Всех ждем!