🎉«Клерк» пригласил топовых спикеров на конференцию в Москве!

Познакомьтесь с лучшими экспертами в бухгалтерии и бизнесе на Клерк.Конференции. Специалисты расскажут, как работать в 2025 году, поделятся важными знаниями и советами, чтобы вы встретили Новый год без страха перед изменениями и налоговой реформой-2025.

VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» пройдет в Москве в течение двух дней — 5 и 6 декабря. Вы узнаете все про изменения налоговой системы в 2025 году, учет на маркетплейсах, ВЭД, госзакупки и ЭДО. Лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы!

Мест осталось совсем мало — только 20 билетов, успейте забронировать!

6 декабря будут выступать:

Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Спикер затронет тему изменений в налоговой отчетности с 2025 года.

Светлана Беляева — консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.

Она расскажет про оптимизацию налогообложения, подскажет, как рассчитать нагрузку.

Ольга Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель Кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году Победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России — 2023».

Ольга объяснит, что изменится в работе с маркетплейсами в 2025 году, какие есть налоговые риски и как их избежать.

Никита Константинов — управляющий директор Модульбанка. Генеральный директор Первой Онлайн Бухгалтерии. Много лет работает в кооперации с ФНС. Запускал систему АвтоУСН, схему ДУЦ и прорабатывал транзакционное налогообложение.

Он продолжит тему маркетплейсов и расскажет про АУСН: какие есть лимиты и условия ее применения.

Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем. Выстроил финансовую модель в средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях.

Его тема — блокировка переводов и 115-ФЗ. Взаимодействие банков и ФНС.

Алексей Киселев — руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатория Касперского».

Эксперт объяснит, как хранить персональные данные в безопасности и не получить штрафы.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон‑Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Проконсультирует, что делать бизнесу в свете объявленной амнистии за дробление бизнеса, а также объяснит разницу между дроблением и структурированием.

Узнать больше про экспертов, которые будут выступать на конференции 5 декабря, вы можете по ссылке.

Ждем вас на Клерк.Конференции 5 и 6 декабря 2024 года!