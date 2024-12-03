ЦБ учтет все факторы на скором заседании по ключевой ставке

20 декабря, когда состоится последнее в 2024 году заседание ЦБ по ставке, регулятор рассмотрит всю совокупность факторов для принятия решения.

«Мы будем смотреть на всю совокупность факторов, пока говорить о наборе вариантов преждевременно», — заявил порталу Finmarket заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

Он также не стал комментировать многочисленные прогнозы экспертов о том, что с учетом динамики цен и ситуации на валютном рынке регулятору придется повысить ставку до 22-23% с текущего уровня 21%.