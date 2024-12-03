Поправили правовое регулирование корпоративных отношений

Подписанный Президентом федеральный закон от 30.11.2024 № 446-ФЗ направлен на совершенствование правового регулирования в сфере корпоративных отношений.

Этот ФЗ внес изменения в ст. 6 Федерального закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и отдельные законодательные акты РФ».

В частности, с 30 ноября уточнены условия возникновения у акционеров – владельцев голосующих акций права требовать выкупа акционерным обществом всех или части принадлежащих им акций.

На хозяйственные общества, являющиеся операторами специализированных электронных площадок, обеспечивающих проведение закрытых электронных процедур, распространено действие 57-ФЗ о порядке иностранных инвестиций в хозобщества стратегического значения.

Продлен на 2025 год срок применения временных мер, установленных законом от 04.08.2023 № 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями».