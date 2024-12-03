В отношении памятников истории и культуры в плачевном состоянии разрешили заключать концессии

Закон предусматривает возможность заключения концессии в отношении неиспользуемого объекта культурного наследия или памятника истории и культуры народов РФ:

находящегося в неудовлетворительном состоянии;

и включенного в единый госреестр таких объектов.

Определены условия и особенности заключения концессионного соглашения, а также дополнительные требования к реализации концессионерами преимущественного права на выкуп объекта после окончания действия соглашения.

При этом запрещено заключение соглашения о государственно­-частном (муниципально-частном) партнерстве, если объект соглашения является объектом культнаследия (памятником истории и культуры) народов РФ, включен в единый госреестр таких объектов или имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

Также введен запрет на передачу неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к федеральной собственности, в аренду физическим и юрлицам на срок до 49 лет с установлением льготной арендной платы, если такие объекты относятся к имуществу религиозного назначения. То есть предназначены для его обслуживания или перепрофилированы (реконструированы) для деятельности религиозных организаций.

Определены критерии признания объекта культурного наследия в виде здания, строения или сооружения объектом культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии.

Закон 444-ФЗ вступит в силу с 31 декабря 2024 года.