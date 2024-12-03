Частных охранников и детективов наконец-то разграничат на уровне закона

Президент подписал федеральный закон от 30.11.2024 № 434-ФЗ о внесении изменений в закон «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».

Из этого закона убрали положения о частной охранной деятельности. При этом уточнено:

понятие частной детективной деятельности;

полномочия детективов;

требования, к детективам и к организациям, готовящих частных детективов;

особенности лицензирования частной детективной деятельности и федерального госконтроля (надзора) в этой сфере.

Детективов обязали уведомлять органы о заключении договоров на сыскные услуги и ежегодно проходить медосвидетельствование.

Иностранцы смогут быть детективами в России только на основании международных договоров.

Определено, что надзором занимается Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры.

Закон 434-ФЗ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.