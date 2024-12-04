Сумма пеней и штрафов от ФНС установила рекорд за 10 лет

Это рекордный объем за последние 10 лет. Для примера, в прошлом году сумма начислений от ФНС за аналогичный период составила 297 млрд рублей.
Как пишет телеграм-канал «Банкста», причины такого роста заключаются в усилении контроля со стороны ФНС и высокой ключевой ставке, от уровня которой зависит размер применяемых санкций.
Комментарии6
Начислили то начислили, а взыскали то этих штрафов/пени сколько?
это потому что теперь на пени пени начисляются, ура, возрадуемся ((
Какие молодцы...
Хотелось бы узнать, как в условиях ЕНС (единого и неделимого) начисляются пени. Что-то мне подсказывает, что велика вероятность начисления пени с пени и штрафов.
Избежать подобного можно лишь при условии ведении 3-х автономных ЕНС: по налогам, по пени и по штрафам. Но в этом случае нарушается такая основополагающая концепция ЕНС как "единый налоговый счет".