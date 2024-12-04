Сумма пеней и штрафов от ФНС установила рекорд за 10 лет

За 10 месяцев 2024 года Налоговая служба начислила гражданам и бизнесу 783 млрд рублей штрафов и пеней.

Это рекордный объем за последние 10 лет. Для примера, в прошлом году сумма начислений от ФНС за аналогичный период составила 297 млрд рублей.

Как пишет телеграм-канал «Банкста», причины такого роста заключаются в усилении контроля со стороны ФНС и высокой ключевой ставке, от уровня которой зависит размер применяемых санкций.