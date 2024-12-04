Налоговые штрафы

Сумма пеней и штрафов от ФНС установила рекорд за 10 лет

За 10 месяцев 2024 года Налоговая служба начислила гражданам и бизнесу 783 млрд рублей штрафов и пеней.

Это рекордный объем за последние 10 лет. Для примера, в прошлом году сумма начислений от ФНС за аналогичный период составила 297 млрд рублей.

Как пишет телеграм-канал «Банкста», причины такого роста заключаются в усилении контроля со стороны ФНС и высокой ключевой ставке, от уровня которой зависит размер применяемых санкций.

Комментарии

6
  • понаехавший Тут

    Начислили то начислили, а взыскали то этих штрафов/пени сколько?

  • bogdanovv

    это потому что теперь на пени пени начисляются, ура, возрадуемся ((

  • VadimBA

    За 10 месяцев 2024 года Налоговая служба начислила гражданам и бизнесу 783 млрд рублей штрафов и пеней.

    Какие молодцы...

    Хотелось бы узнать, как в условиях ЕНС (единого и неделимого) начисляются пени. Что-то мне подсказывает, что велика вероятность начисления пени с пени и штрафов.

    Избежать подобного можно лишь при условии ведении 3-х автономных ЕНС: по налогам, по пени и по штрафам. Но в этом случае нарушается такая основополагающая концепция ЕНС как "единый налоговый счет".