Смотрите трансляцию VI Всероссийской бухгалтерской конференции бесплатно

Как получить самую актуальную информацию из мира бухгалтерии, налогового учета и аудита из первых рук? Подключайтесь к трансляции VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего» — билеты ждут вас в подписке Клерк.Премиум.

5 и 6 декабря в Москве пройдет грандиозное событие для всех бухгалтеров — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».

В эти два дня перед вами выступят опытные специалисты, которые доказали свой профессионализм и знания в сфере бухгалтерского и налогового учета, аудита, трудовых отношений, международной торговли, воинского учета, работы на маркетплейсах и т. д.

Если вам далеко ехать, вы не хотите отправляться в долгую дорогу или у вас нет времени и возможности присоединиться, то лучший вариант — посмотреть конференцию онлайн. Оформите подписку Клерк.Премиум и получите доступ к трансляции! Вы сможете смотреть выступления спикеров из любой точки мира, получите запись всех лекций, которые сможете пересматривать в любое удобное время, и электронный сертификат о мероприятии.

Зачем идти на конференцию

После конференции вы сможете консультировать ИП и организации по налоговым рискам, амнистии по дроблению и проверкам ФНС, вести воинский и кадровый учет для компаний на аутсорсе.

Новые знания помогут вам повысить квалификацию и освоить новые инструменты. Вы сможете оказывать больше бухгалтерских услуг с высоким чеком — расширите клиентскую базу и увеличите свой доход.

Какие темы будут в программе

Разбор изменений в налоговом законодательстве, подробно говорим о НДС при УСН.

ВЭД: учет и налогообложение.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Изменения в кадровом и воинском учете.

Проверки ФНС в 2025 году и оптимизация налогообложения, дробление и структурирование бизнеса.

Налоговые риски работы на маркетплейсах, банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).

И многое другое!

Не упустите возможность принять участие в самой масштабной бухгалтерской конференции года! Получите всю необходимую информацию, чтобы без проблем закрыть 2024 год и подготовиться ко всем изменениям и новым правилам работы в 2025 году.

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