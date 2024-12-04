Топовые вебинары ноября только в подписке Клерк.Премиум

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В ноябре мы провели 12 вебинаров на самые актуальные и важные темы для бухгалтера, и если вы пропустили любой из них, то всегда можете вернуться и пересмотреть с подпиской Клерк.Премиум. Кроме этого, вы получите конспекты и презентации эксперта, а также сертификат участника.

Топ-3 вебинара ноября

Вебинар №1: Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025 прошел 19 ноября, его посетило почти 400 человек. На встрече эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер Ольга Подрезова рассказала о том, как изменения налоговой реформы-2025 скажутся на бизнесе и бухгалтерском рынке, какие специалисты вырастут в цене. Дала практические советы, как подготовиться к новым вызовам и задачам, построить успешную карьеру в штате или на аутсорсе в 2025 году.

Вебинар №2: Кадровый и воинский учет: последние изменения прошел 26 ноября, его посмотрело 312 человек. Во время эфира эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра Елена Пономарева объяснила, какие изменения произойдут по отдельным категориям работников: мобилизованные, иностранцы, инвалиды, пенсионеры и др. Рассказала, о новом порядке оплаты переработок, а также о нововведениях в области воинского учета.

Вебинар №3: Налоговые проверки – 2025 состоялся 20 ноября, встречу посетило 280 человек. Эфир провела адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Марина Жирова. Она успокоила бухгалтеров. Рассказала, как не бояться проверок в следующем году — чего ожидать от налоговой, какие темы будут находиться в фокусе внимания налоговых органов и чего ждать от камеральных проверок в 2025 году — «новые выездные».

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